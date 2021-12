A chi dobbiamo l'invenzione della scatola di cartone?

Le scatole in cartone sono una soluzione ideale per tutti coloro che hanno necessità di trovare dei materiali d’imballaggio a basso costo e semplici da utilizzare. Ma a chi dobbiamo questa geniale per quanto banale invenzione?

Ebbene, per rispondere a questa domanda è utile risalire alle origini della carta, che secondo alcuni storici, troverebbe nel continente cinese la propria patria. Infatti, durante il primo e secondo secolo a.C. i cinesi della dinastia “Han” utilizzavano fogli di corteccia di gelso per avvolgere e conservare alimenti. Da questo utilizzo prototipale la carta e lo stesso cartone si fecero lentamente strada verso ovest, sfruttando la via della seta e quindi il commercio tra gli imperi Europei e Cinesi. A partire dal 1867, Robert Gair, proprietario di una cartiera a New York, avviò la produzione di sacchetti di carta per l’imballaggio di prodotti alimentari al fine di garantire una valida alternativa ai tradizionali sacchi di juta o di cotone.

Successivamente, a causa di un errore nel taglio della carta da parte di un operaio della fabbrica, lo stesso Gair sviluppò un processo per punzonare e cordonare la carta o il cartone in un’unica operazione a macchina. Brevettando nel 1879 un macchinario per la produzione di scatole di cartone. A tal proposito, i cartoni piegati per il trasporto di merci esistevano già da qualche tempo, come evidenzia la scatola del gioco da tavolo tedesco "The Game of Besieging" risalente al 1817; tuttavia, in correlazione alla manodopera, erano economicamente poco sostenibili. A questo proposito è indubbio che l'invenzione di Gair abbia fondato l'industria del cartone che conosciamo oggigiorno, rivoluzionando contemporaneamente il trasporto e l'imballaggio delle merci. A proposito, vi siete mai chiesti quanta carta servirebbe per stampare tutto quello che c'è su internet?