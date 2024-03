Ecco chi (e come) ha 'inventato' e reso sicura l'acqua potabile

Nel corso della storia, un'acqua sicura e pulita è stato uno dei più grandi ostacoli per la salute pubblica. È doveroso dare credito alla persona che ha reso possibile tutto questo: Abel Wolman. Grazie al suo lavoro pionieristico molte vite sono state salvate, anche se non ci sono buone notizie per il futuro.

Nel contesto degli inizi del XX secolo, bere acqua non era un'azione priva di rischi. Malattie come il tifo e la dissenteria erano all'ordine del giorno, causando morte e malattia a livello globale. Negli Stati Uniti, il tasso di mortalità infantile era allarmante, con uno su dieci bambini che non sopravviveva al primo anno di vita, spesso a causa di acqua contaminata. La comunità scientifica identificò la clorazione come una potenziale soluzione, ma persisteva un grande interrogativo: quale doveva essere la quantità esatta di cloro da utilizzare per rendere l'acqua sicura senza comprometterne il sapore o la qualità?

Abel Wolman, dopo essersi laureato alla Johns Hopkins University nel 1913, intraprese un percorso che lo avrebbe portato a risolvere questa cruciale questione. Lavorando per il Dipartimento della Salute del Maryland, insieme al chimico Linn H. Enslow, sviluppò una metodologia che permetteva di determinare la dose precisa di cloro necessaria per trattare efficacemente qualsiasi fonte d'acqua. Questa formula, che prendeva in considerazione vari fattori quali il livello di batteri, l'acidità, il gusto e la purezza, rese possibile fornire acqua sicura e potabile alla popolazione su larga scala.

Grazie a questo metodo, il trattamento dell'acqua divenne una pratica standardizzata: i dati del tempo mostrarono una diminuzione da 16,2 casi per 100.000 persone nel 1913 a soli 2,5 nel 1936. Questa è la storia di come un singolo individuo possa avere un impatto monumentale sulla società.

