Chi c'è dietro Ethereum? I grandi nomi del progetto da Buterin a Hoskinson

Se la storia delle criptovalute nasce sicuramente con Bitcoin, gran parte della diffusione e della popolarità di questa tecnologia si deve anche ad Ethereum, un sistema teorizzato nel 2013 da Vitalik Buterin. Ma chi c'era insieme a lui?

Preparandoci all'arrivo di The Merge su Ethereum, che potrebbe riscrivere la storia della criptovaluta e della sua blockchain, risulta quasi doveroso andare a ripercorrere i suoi primi passi.

Come dicevamo, le prime menzioni e il Whitepaper sono datati 2013, quando un giovanissimo Buterin era ancora un programmatore e co-fondatore della rivista Bitcoin Magazine.

Buterin sentiva l'esigenza di espandere il campo d'azione della tecnologia blockchain al di fuori della sola finanza decentralizzata, sostenendo che si potessero implementare altre funzionalità. Per questo motivo nacque Ethereum, poi annunciato al pubblico agli inizi del 2014 da personalità oggi di spicco del settore come Gavin Wood e l'eccentrico Charles Hoskinson, il quale successivamente si dedicò al progetto personale IOHK, che diede vita a Cardano. Insieme a queste tre figure c'era anche Anthony Di Iorio, nella figura di finanziatore del progetto.

Come affermato dallo stesso Di Iorio, però, Ethereum ha una lunga lista di "genitori", tra cui figurano anche Mihai Alisie e Amir Chetrit come fondatori iniziali, cui si aggiunsero in un secondo momento anche Joseph Lubin, Jeffrey Wilcke e lo stesso Wood.

Dopo una crescita esponenziale, che ha consentito alla valuta di occupare stabilmente il secondo posto per capitalizzazione dopo Bitcoin, Ethereum è stata una delle criptovalute che maggiormente hanno accusato il colpo della lunga striscia in rosso degli ultimi mesi del 2021 e degli inizi del 2022. Basti pensare che, a oggi, sono ben 34 milioni gli indirizzi in perdita su Ethereum.