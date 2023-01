Chi c'è dietro l'IA ChatGPT che sta sconvolgendo il 2023 e perché spunta il nome di Musk

Tra le questioni Tech che stanno tenendo maggiormente banco in questi primi giorni del 2023 c'è sicuramente l'abilità di ChatGPT di conversare bene, anche in italiano. Ma chi c'è dietro l'intelligenza artificiale che potrebbe cambiare i motori di ricerca e in generale il modo in cui intendiamo il Web? Vale la pena approfondirlo.

Ebbene, il chatbot che sta sconvolgendo gli utenti in questo 2023 è sviluppato da OpenAI, un'organizzazione non a scopo di lucro che si occupa di ricerca in campo di intelligenza artificiale. Fondata nel 2015, l'obiettivo di quest'ultima è quello di sostenere un approccio "amichevole" a questo tipo di tecnologia, così che il risultato possa generare importanti benefici per la società.

Chi sono i fondatori dell'organizzazione? Tra i principali investitori, spuntano sicuramente i nomi di Elon Musk e Sam Altman. Sì, avete capito bene: l'annuncio iniziale relativo alla formazione di OpenAI, avvenuto nell'ottobre del 2015, coinvolgeva anche l'attuale CEO di Twitter.

Va detto, però, che, col passare degli anni e lo sviluppo dei progetti, nel febbraio del 2018 Musk si è dimesso dal consiglio di amministrazione di OpenAI, visto che l'imprenditore avrebbe potuto trovarsi al centro di un potenziale "conflitto di interessi": questo per via dei progressi effettuati da Tesla nel campo dell'IA legata alla guida autonoma. Tuttavia, Musk è una delle figure di spicco dietro l'organizzazione e rappresenta un importante donatore.

Al giorno d'oggi vale però la pena soffermarsi maggiormente sull'altra figura citata in precedenza, ovvero su colui che rappresenta l'amministratore delegato di OpenAI: Sam Altman. Precedentemente Presidente del noto acceleratore di startup Y Combinator, che ha lanciato realtà importanti del mondo Tech (per dirne alcune: Dropbox e Twitch), quella di Altman è una figura un po' meno conosciuta dal grande pubblico, ma non per questo meno affascinante.

Al netto dell'importante passato, che ha contribuito al lancio di un buon numero di servizi Tech che al giorno d'oggi sono conosciuti un po' in tutto il mondo, Altman ha rappresentato nel corso degli anni uno dei più fermi sostenitori della filosofia alla base di OpenAI. Quest'ultima prevede, in virtù degli ampi progressi effettuati in campo di intelligenza artificiale da parte delle Big Tech, di diffondere l'IA il più possibile, così che nessuno abbia accesso a "strumenti esclusivi".

In parole povere, la volontà di OpenAI, perlomeno nella concezione iniziale, è quella di adottare un approccio etico al mondo IA, evitando che quest'ultima venga utilizzata a sfavore della società. I potenziali rischi sul fatto che sviluppare un'IA amichevole avrebbe potuto in realtà potenzialmente dare risultati opposti a quanto inizialmente preventivato sono già stati messi "sul piatto" da lungo tempo, persino da Musk, ma solamente ora che ChatGPT ha lasciato gli utenti a bocca aperta il dibattito pubblico si sta ampliando.

La potenziale acquisizione da parte di Microsoft lascia infatti spazio a eventuali ulteriori sviluppi, considerando anche il fatto che attualmente OpenAI sta cercando di comprendere come poter monetizzare le ampie possibilità offerte dal chatbot, come dimostra il recente lancio di ChatGPT Professional. Per ora si punta alla "fattibilità sul lungo termine" del progetto, ma non ci è dato sapere se in futuro il tutto potrebbe assumere un'altra deriva, forse più "commerciale".