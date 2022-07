Chi c'è dietro a influencer e streamer? L'approfondimento del mercato

In un articolo del 2020 di The Verge si ragionava su come una singola azienda sia riuscita a orchestrare una guerra di Talent tra Twitch, YouTube e Mixer, approfondendo alcune dinamiche dietro le quinte, spiegando, se vogliamo, chi c'è dietro a molti influencer e streamer.

In quel caso si faceva riferimento a Loaded, agenzia di Talent Management che nel suo roster può vantare Creator di grande successo come DrLupo, Shroud e tanti altri, come potete notare nella (un po' inquietante, se vogliamo) pagina di vetrina dei Talent del portale di Loaded. All'estero, dunque, si sta iniziando a porre il focus anche su questa tipologia di realtà, guardando a ciò che accade "al di là della videocamera".

Spesso si associa l'influencer e lo streamer a qualcuno che fa tutto da solo, ma un ampio business può richiedere un "aiuto esterno". Qui entrano in gioco le agenzie di Talent Management, che a fine 2021 hanno ancora una volta attirato l'attenzione, grazie al lancio dell'azienda RTS della streamer Pokimane. In parole povere, Pokimane e collaboratori si mettono a disposizione per far crescere gli altri Talent, facendo da management e mantenendo i rapporti tra Creator e brand (in questo caso, lato gaming ed eSport).

A quali cifre si fa riferimento? Tornando alla succitata Loaded, che ha base a Los Angeles (California), stando a dot.LA quest'ultima ha di recente ottenuto un round di investimenti di 20 milioni di dollari. Insomma, di certo si fa riferimento a cifre importanti. Risulta interessante, in ogni caso, notare come all'estero ci sia sempre più attenzione su queste realtà, come dimostrano i recenti articoli di The Verge sull'argomento, nonché ricordarsi che esistono anche queste figure, nonostante non vengano inquadrate dalla videocamera.