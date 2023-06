Chi c'è dietro OpenAI e ChatGPT? La carriera di Sam Altman

È sicuramente con occhi diversi che si legge al giorno d'oggi l'approfondimento su Sam Altman a firma di chi vi scrive pubblicato ormai oltre cinque anni fa su queste pagine. All'epoca Altman aveva infatti fatto parlare di sé per via di controverse dichiarazioni sulla digitalizzazione del cervello, ma ora il focus è posto su OpenAI e ChatGPT.

Avrete già capito dalle premesse che Altman non è conosciuto solamente per essere il CEO dell'organizzazione dietro il popolare chatbot IA che tanto sta attirando l'attenzione in questo 2023, bensì un personaggio noto da tempo nel mondo Tech. Al netto della questione della regolamentazione dell'intelligenza artificiale per cui Altman e altre grandi personalità del settore si stanno battendo attualmente, vale dunque la pena fare un salto indietro.

Ebbene, nonostante Altman sia stato per lungo tempo fuori dalle copertine delle riviste, venendo indicato più come una "figura delle retrovie" che una "personalità del marketing", i progetti per cui ha lavorato hanno lasciato un segno importante nel mondo Tech. Altman, che oggi ha 38 anni, ha infatti ricoperto vari ruoli non di poco conto nel settore, tra cui si fanno notare gli otto giorni come CEO di Reddit nel 2014.

Tra i momenti più importanti della sua carriera troviamo però il ruolo di presidente del popolare startup accelerator Y Combinator, ricoperto dal 2014 al 2019. Da notare il fatto che nel 2015 fu nominato da Forbes come miglior investitore under 30, ben prima di essere inserito tra le 100 persone più influenti al mondo dal Time nel 2023.

Insomma, c'è molto prima di OpenAI (è a partire dal 2020 che Altman ha effettivamente lasciato Y Combinator per dedicarsi full-time all'organizzazione). Tra l'altro, un aspetto interessante risiede nel fatto che Altman studiò informatica alla Stanford University prima di lasciarla nel 2005 senza conseguire la laurea (anche se nel 2017 ha ottenuto una laurea honoris causa dall'Università di Waterloo). In quello stesso anno, infatti, all'età di 19 anni, diventò CEO di Loopt, che rappresentava un'app di social networking legata alla geolocalizzazione.