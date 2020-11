Chi è e da dove proviene la famosa figura di Babbo Natale?

Per alcuni manca ancora troppo per il Natale, per altri manca pochissimo, fatto sta che inevitabilmente in giro si respira un'aria quanto meno natalizia. Protagonista assoluto della festività è sicuramente Babbo Natale, una figura che divenne popolare negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 19 °secolo. Vediamo il perché.

Un'influenza significativa proveniente da una poesia chiamata "A Visit from St. Nicholas" del fumettista politico Thomas Nast nel 1823. La figura con il pancione e la barba bianca che siamo tutti abituati a vedere proviene molto probabilmente da San Nicola, un vescovo cristiano dietro a molti miracoli attribuiti alla sua intercessione, ma è anche noto per i suoi generosi doni.

Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che in origine fosse una figura pagana che rappresentava l'arrivo della primavera, o il "Padre Tempo" sassone, o anche il dio nordico Odino. Il nome "Father Christmas" (Babbo Natale) fu registrato per la prima volta nell'Inghilterra del XV secolo ed era associato a divertimenti, bevute e canti.

Nel XVI secolo, la figura appariva in una forma più distinta, ed era normalmente raffigurata con indosso abiti verdi foderati di pelliccia, come parte di un antico festival inglese di metà inverno (simile alla festa di Halloween). La figura ridiventò popolare durante il periodo vittoriano, apparendo in vari testi, come il "The Book of Christmas" di Thomas Hervey, la poesia "Marmion" nel 1808 di Walter Scott o "A Christmas Carol" di Charles Dickens nel 1843.

Quando poi, infine, le celebrazioni natalizie vittoriane iniziarono a concentrarsi sulle feste familiari intorno ai bambini, Babbo Natale iniziò ad essere associato alla pratica di fare regali. Secondo alcune teorie, inoltre, il vestito rosso sarebbe opera della Coca-Cola, che utilizzò questi colori per la sua pubblicità natalizia negli anni '30... sbagliato. Questa teoria non è corretta, perché la famosa azienda di bibite non fu la prima ad utilizzare la figura di Babbo Natale e, inoltre, era già comparso nelle sue classiche vesti rosse.