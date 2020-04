Chi c'è dietro la teoria sul Coronavirus ed il 5G? Gli esperti rispondono

Da circa una settimana non si fa altro che parlare del fantomatico collegamento tra la diffusione del Coronavirus ed il 5G. Secondo alcuni esperti, però, a mettere in piedi questa teoria sarebbe stato qualche governo, che avrebbe organizzato una vera e propria campagna di disinformazione.

Il ricercatore Marc Owen Jones dell'Università di Hamad bin Khalifa in Qatar, specializzato sulla disinformazione online, ha analizzato oltre 22mila interazioni su Twitter legate alle query "5G" e "Corona" ed ha affermato di aver trovato un numero elevato di account che diffondevano notizie, pur avendo un'attività non autentica, segno che evidentemente si trattava di bot o di profili fake creati ad hoc per ampliare la portata dei post.

Jones ha anche affermato che la campagna utilizza una strategia simile a quelle messa in campo durante le elezioni presidenziali americane nel 2016 dall'Internet Research Agency della Russia, ma chiaramente allo stato attuale delle cose è difficile capire se dietro ci siano davvero gli hacker russi o meno.

Che l'attività dei post sia quanto meno particolare però sembra essere appurato da tutti. Anche BlackBird.Ai, una società con sede a New York specializzata nel monitoraggio delle campagne di disinformazione online ha rilevato un'attività sospetta sui social media: su Twitter e Reddit sono stati pubblicati oltre 50mila post sull'argomento. Il CTO dell'azienda Naushad UzZaman fa riferimento ad una campagna coordinata ed una serie di account bot coinvolti, che sono stati scovati attraverso dei sistemi in grado di analizzare il linguaggio, i modelli di comunicazione, i volumi e le attività.

Anche da Londra, l'amministratore delegato di Astroscreen, ha affermato che ci sarebbero degli account sospetti creati appositamente per amplificare la teoria della cospirazione sul 5G ed il Covid-19.

Ovviamente ricordiamo che non c'è alcuna correlazione tra le due cose, e come affermato dagli scienziati si tratta di bufale che non hanno alcuna fondamenta, ma che nonostante ciò hanno portato alla distruzione di alcune torri 5G in Uk.