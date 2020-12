Chi ha estinto le grandi civiltà dell'Asia centrale: i mongoli o i cambiamenti climatici?

E' un dato di fatto: conosciamo poco sull'Asia centrale, seppur qui si siano originati una vastità di popolazioni indoeuropee che hanno influenzato la nostra cultura. Proviamo a capire, quindi, chi si stanziò nei due principali fiumi di quest'ampia regione e il perché non siano stati i mongoli a farle scomparire, bensì i cambiamenti climatici.

Uno studio pubblicato nella rivista scientifica statunitense "Proceedings of the National Academy of Sciences" (detta, PNAS) ha provato a dimostrare come la storia delle popolazioni medievali esistenti nell'Asia centrale sia quasi del tutto sconosciuta e che, di conseguenza, dovremmo rivalutare l'idea che siano stati i Mongoli, nel XIII secolo, a farle scomparire.

Precisiamo una cosa: come nel Vicino Oriente, si suppone che le grandi civiltà dell'Asia centrale si stanziarono vicino a due grandi fiumi, il Amu Darya e il Syr Darya. Questi irrigavano circa 50 mila chilometri quadrati di terra - il doppio dell'area che ricoprivano il Tigri e l'Eufrate in Mesopotamia.

Sulla base di alcune fonti greche, si crede che vi fossero tre macro-regioni:

La Battriana, tra l'odierno Uzbekistan e Afghanistan

La Sogdiana, intorno a Samarcanda (Uzbekistan)

La Corasmia, a sud del lago d'Aral

Non si conoscono con precisione i nomi delle popolazioni che le fondarono, ma sicuramente, fra queste, vi erano Iranici, Indo-Ariani e antichissime popolazioni indigene di cui, oggi, non si conosce molto.

Le principali civiltà sui fiumi presero parte, fin dal 1500 a.C., alla Via della Seta, commerciando assiduamente con i cinesi. Potrete immaginare, quindi, quanto fiorenti queste società asiatiche potessero essere.

Il momento di crisi arrivò intorno al XIII secolo d.C., quando i Mongoli cominciarono a spingersi verso l'Occidente, investendo, inevitabilmente, queste ricche popolazioni. Inoltre, la Via della Seta cominciò a perdere la sua fama come tratta commerciale sia in Oriente sia in Occidente.

E' proprio in questo periodo che entra in gioco lo studio della PNAS. Gli studiosi che ne hanno preso parte hanno voluto focalizzarsi su un'area particolare, l'oasi di Otrar (un sito considerato patrimonio dell'UNESCO), nel sud del Kazakistan.

Analizzando l'area, hanno scoperto che molti siti intorno alle sporgenti dei due fiumi principali, l'Amu e il Syr Darya, sono sopravvissute fino al IX secolo, un periodo nel quale le invasioni mongole non avevano ancora raggiunto il loro apice. Cos'ha spinto, quindi, intere comunità ad abbandonare quelle zone?

E' probabile che i due fiumi si fossero essiccati, portando molte popolazioni ad abbandonare i secchi canali d'irrigazione ancora prima che, nel 1219, i mongoli raggiungessero l'area e la invadessero.

"La nostra ricerca dimostra come sia stato il cambiamento climatico, non Genghis Khan, l'ultima causa che ha gettato nel dimenticatoio della storia le antiche popolazioni dei fiumi dell'Asia centrale" ha affermato il Dr. Mark Macklin, co-autore dello studio.

Le invasioni arabe (VII e VIII secolo) non hanno avuto lo stesso effetto di quelle mongole per il semplice fatto che vi fosse ancora abbastanza acqua e delle condizioni climatiche accettabili per spingere la popolazione a combattere per difendere il proprio territorio.

Quando i mongoli arrivarono, quelle che una volta erano aree ricche di vegetazione o scambi commerciali si erano ridotte al minimo e la resilienza delle civiltà dei grandi fiumi andò a scomparire del tutto, portando alla loro estinzione o assimilazione con gli invasori.