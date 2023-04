Chi è più famoso su Twitch? Ecco cosa dicono le statistiche di inizio 2023

Dopo aver dato un'occhiata alla Top 200 Global di Twitch per picco di spettatori, è giunto il momento di tornare a guardare alla popolare piattaforma viola di streaming in diretta. A proposito di quest'ultima, infatti, non esattamente tutti potrebbero essere a conoscenza di chi rappresenta attualmente lo streamer più popolare sulla piattaforma.

Ebbene, chiaramente il termine "famoso" può avere molti significati, così come risulta riduttivo stilare una "classifica" basandosi solamente su una singola statistica, considerando anche che ci sono di mezzo fattori come picco di spettatori, spettatori medi e così via. È insomma pressoché impossibile essere precisi al massimo in questo contesto, ma la statistica che è probabilmente maggiormente in grado di delineare chi si è distinto più di tutti nel corso degli anni è il numero di follower.

Quest'ultimo prende infatti in considerazione un periodo di tempo ampio e aiuta a comprendere quali sono effettivamente le figure più seguite di questo mondo. A tal proposito, nonostante non sia risultato esattamente il profilo più attivo nell'arco degli ultimi 30 giorni (secondo un tool esterno alla piattaforma, il numero di ore in live è pari a 61 in questo periodo), è il canale Twitch di Ninja a detenere il primato. Si fa infatti riferimento a oltre 18,5 milioni di follower.

Ninja è ai vertici del mondo dello streaming, ma si fa notare anche il podio. Infatti, sempre stando a un tool esterno alla piattaforma di proprietà di Amazon, al secondo posto c'è auronplay (oltre 15,1 milioni di follower), mentre al terzo posto risiede Rubius (oltre 13,9 milioni di follower). Insomma, in generale i numeri fatti registrare da Twitch in termini di follower risultano particolarmente importanti.