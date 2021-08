Chi è più felice e produttivo tra i mattinieri e i nottambuli? La scienza risponde

Le persone si possono dividere in due grandi categorie, ognuna con i suoi pro e i contro: c'è chi si considera un "nottambulo" e chi un "mattiniero", e spesso si discute su quale delle due tipologie sia più produttiva e felice durante le proprie attività giornaliere. Vediamo cosa dice la scienza in merito.

È risaputo che i nottambuli adorino andare a letto molto tardi e magari trovano nelle ore piccole il miglior momento per essere produttivi e dare il meglio di sé (come nelle attività dello studiare, scrivere, lavorare e molto altro); i mattinieri, quelli che adorano alzarsi prestissimo, trovano invece stimolante svegliarsi alle prime luci dell'alba e sentono che la mattina è il loro momento migliore, in cui sentirsi più energici.

Molte volte ci è stato detto che alzarsi presto forse è la scelta migliore, perché aiuta il corpo e la mente ad essere più concentrate. Sebbene dopo questa notizia molti di noi potrebbero desiderare di cambiare "fazione", la realtà è più complessa di una semplice schematizzazione e ci sono molti fattori da considerare prima di decretare quale delle due abitudini sia davvero la migliore.

Ciò che spesso non viene considerato - ma che costituisce un dettaglio fondamentale della vicenda - è che circa il 60% di noi è da considerarsi un tipo "intermedio", che adora sia andare a letto tardi, sia alzarsi piuttosto presto. Questo aspetto è complicato anche dal fatto che gli esseri umani non sono uguali tra di loro, e ognuno di noi ha un diverso quantitativo di ore necessarie per sentirsi riposato.

Come se non bastasse, l'età è un fattore molto rilevante: nell'adolescenza, infatti, c'è la tendenza a divenire sempre più nottambuli, ma una volta entrati a pieno nell'età adulta, si tende a divenire sempre più mattinieri. L'importante è avere un sonno regolare, altrimenti si rischiano diverse problematiche.

Sebbene molti studi abbiano rilevato una maggiore "felicità" e benessere nelle persone che adorano svegliarsi presto, in realtà nuove ricerche hanno scoperto che il proprio tipo di personalità conta moltissimo. Per esempio: le persone più estroverse e socievoli tendono verso le ore notturne, mentre quelle con un atteggiamento più coscienzioso e responsabile verso la mattina.

Secondo i ricercatori dell'Università di Warwick, Inghilterra, è possibile cambiare la propria "crono-tipologia" cercando di pensare in modo diverso, cambiando alcuni atteggiamenti e regolando diversamente la propria personalità.

A molti non interessa cambiare fazione o meno, ma altri potrebbero sentirsi obbligati per via di fattori esterni non programmabili (cambio lavoro, cambi di città, nuova vita, e così via). Voi a quale gruppo appartenete? Riuscireste a cambiare abitudine? Fatecelo sapere nei commenti.