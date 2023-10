Chi sono le figure chiave del mondo IA? La classifica del Times include Elon Musk

L’autorevole giornale TIME ha stilato la classifica delle figure chiave del mondo dell’IA. Nel lungo elenco sono presenti personalità di vario tipo, tra cui spicca però la presenza di Elon Musk. Il vulcanico amministratore delegato di SpaceX e Tesla si aggiunge ad altri importanti leader e CEO di aziende come Sam Altman di OpenAI.

Presenti anche i responsabili di Anthropic Dario e Daniele Amodei , ma anche ricchi investitori come Reid Hoffman, Marc Andreessen, il responsabile della divisione scientifica di Microsoft Jaime Teevan ed il CEO di Google DeepMind Damis Hassabis.

Elon Musk è presente nella lista in quanto è stato il primo investitore di OpenAi, ma anche perchè sta cercando si saltare sul carrozzone dell’intelligenza artificiale con la sua nuova startup xAI.

Nella lista delle figure legate alla cultura pop troviamo Grimes, la compagna di Musk che sta utilizzando l’intelligenza artificiale per creare canzoni basate sull’IA e che ha pubblicato un modello dell’intelligenza artificiale aperto per permettere a tutti di creare canzoni utilizzando la sua voce.

Interessante anche citare la presenza in lista di Rootport, l’autore del manga Cyberpunk: Peach John, che è secondo molti un “innovatore” nel campo dell’intelligenza artificiale. Non mancano i rappresentanti del mondo dell’intrattenimento come Hugo e Nebula Ted Chiang, ma anche il creatore di Black Mirror Charlie Brooker.