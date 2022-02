Chi sono Gavin Andresen e Wladimir van der Laan? Le figure dietro ai Bitcoin

Quando si fa riferimento ai Bitcoin, ovvero alla criptovaluta più famosa, spesso nelle conversazioni emerge un singolo nome: quello del misterioso Satoshi Nakamoto, pseudonimo di una persona di cui non si conosce la reale identità. Tuttavia, nel percorso dei Bitcoin ci sono anche dei volti noti: quelli di Gavin Andresen e Wladimir van der Laan.

In realtà colui su cui si hanno più informazioni è il primo, ovvero l'uomo che potete vedere nelle foto a corredo della notizia. Andresen ha infatti partecipato anche, ad esempio, alla conferenza Web Summit di Lisbona (Portogallo) nel 2014, quindi si tratta di una persona che si è fatta vedere in pubblico nell'ambito di occasioni tech, mentre su Wladimir van der Laan ciò che sappiamo proviene solamente da qualche fonte estera.

In ogni caso, Andresen è colui a cui Satoshi Nakamoto ha lasciato il ruolo di lead developer di Bitcoin in seguito all'uscita dal progetto annunciata nella primavera del 2011. Per intenderci, l'originale creatore della criptovaluta ha lasciato a Andresen anche il totale controllo del dominio bitcoin.org. Si fa inoltre riferimento a una figura importante della Bitcoin Foundation, nonché alla persona che fino al 2014 ha rappresentato il principale manutentore di Bitcoin Core. Insomma, dire che Andersen è stato una figura importante per la criptovaluta sarebbe un eufemismo, in quanto rappresenta di fatto il principale sviluppatore dietro ai Bitcoin.

Per quel che riguarda, invece, Wladimir van der Laan, quest'ultimo è colui che ha preso il posto di Andresen relativamente a Bitcoin Core nel 2014. Online sono presenti alcune sue foto, ma in realtà si tratta di uno dei developer meno conosciuti, in quanto non si è mai messo in luce pubblicamente. Tuttavia, è riconosciuto come una delle principali persone legate al progetto.

Insomma, dietro ai Bitcoin ovviamente non c'è solamente il misterioso Satoshi Nakamoto, ma ci sono anche dei volti che gli appassionati di criptovalute hanno potuto vedere in foto. Tuttavia, c'è da dire che il mondo crypto ha sempre un certo alone di mistero. Pensate infatti che nel 2016 Andresen aveva dichiarato, salvo poi tornare per certi versi sui suoi passi, che Satoshi Nakamoto sarebbe Craigh Wright, un programmatore australiano che da anni sostiene di essere il creatore dei Bitcoin.

Tuttavia, la community legata alla criptovaluta non ha mai creduto a Wright e quest'ultimo non è mai realmente riuscito a provare del tutto di essere Satoshi Nakamoto, nonostante i svariati tentativi. Online, ad esempio su CoinGeek, stanno continuando a comparire contributi che provano ad associare Wright alla figura di Nakamoto, ma nulla è certo e lo scetticismo è tanto. Insomma, probabilmente i "misteri" dietro ai Bitcoin continueranno a rimanere per lungo tempo, ma era giusto quantomeno soffermarsi su alcune delle figure che hanno contribuito al progetto.