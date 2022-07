Chi gioca ai videogames ha un'abilità incredibilmente inaspettata

La scienza ha più volte affermato che i videogame fanno bene, ovviamente non esagerando (ma come tutto del resto!). Adesso un nuovo studio pubblicato sulla rivista Neuroimage: Reports sembra aver trovato un altro buon motivo per rilassarsi davanti lo schermo giocando col proprio titolo preferito.

Videogiocare, infatti, sembra aumentare l'attività cerebrale e in particolare le capacità cognitive necessarie per il processo decisionale. Così facendo si potrebbero utilizzare console e per PC come "allenamento" per migliorare i processi decisionali nel cervello, persino in quelli che hanno subito qualche danno neurale.

Attraverso la risonanza magnetica i ricercatori hanno misurato l'attività neurale in 47 partecipanti in età universitaria, composti da 28 persone che giocavano regolarmente ai videogiochi e 19 persone che non lo facevano. Durante i test, ai volontari è stato chiesto di premere dei pulsanti in risposta alla direzione in cui si stavano muovendo.

I gamer regolari erano sia più veloci che più accurati nel rispondere e le scansioni cerebrali hanno mostrato che c'era anche una maggiore attività in alcune parti del loro cervello, tra cui il giro linguale destro, il talamo sinistro e l'area motoria supplementare destra; tutte regioni ritenute coinvolte nell'elaborazione cognitiva e nella produzione di risposte motorie agli input visivi.

"Questi risultati indicano che giocare ai videogiochi migliora potenzialmente molti dei sottoprocessi per la sensazione, la percezione e la mappatura all'azione per migliorare le capacità decisionali", scrivono infine i ricercatori. Insomma, un'ottima notizia per tutti coloro che leggono le nostre pagine.