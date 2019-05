Chi ha giocato assiduamente ai Pokémon da bambino ha una regione del cervello 'dedicata'

Uno studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Human Behaviour ha scoperto, analizzando il cervello di alcuni adulti che hanno giocato a Pokémon da bambini, che una regione del cervello risponde con degli impulsi "più forti" quando si osserva qualcosa a cui si è abituati.

I ricercatori hanno reclutato 11 adulti che erano e sono giocatori di Pokémon, e 11 adulti che non conoscevano affatto il gioco. Successivamente hanno poi scansionato il cervello dei partecipanti mentre mostravano le immagini di tutti e 150 i pokémon di prima generazione (in turni di otto) insieme ad altre immagini di animali, volti, auto, parole e cartoni animati.

Nei giocatori esperti, una regione specifica del cervello ha risposto di più alle immagini dei pokémon che alle altre. Chi non conosceva il gioco, in questa regione chiamata circonvoluzione temporale inferiore, non mostrava alcuna preferenza per le creature Nintendo.

Questa regione non risponde solo ai pokémon ovviamente, ma "memorizza" quello che si fa per tanto tempo. Il cervello ha gruppi di cellule che memorizzano diverse immagini, ed il mistero più grande è come faccia la nostra materia grigia a imparare a riconoscere queste figure.

Il coautore dello studio, Jesse Gomez, credeva che non fosse possibile condurre questo studio, perché si deve mostrare ai soggetti la stessa immagine, con la stessa luminosità, dalla stessa distanza, più e più volte.

Jesse si è poi reso conto che i giocatori di pokémon, in particolare quelli del Game Boy degli anni 90, sarebbero stati perfetti per questo compito. "Ho passato quasi tutto il tempo a giocare quel gioco, almeno per un paio d'anni da quando avevo sei e sette anni" ha poi affermato.

I risultati supportano una teoria chiamata "bias di eccentricità", che suggerisce che la dimensione delle immagini che stiamo osservando con una visione centrale o periferica predicherà quale area del cervello risponderà. Chi ha detto che i videogiochi non sono utili per la scienza?