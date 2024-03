Anche chi guarda l'IPTV e pezzotto tramite Telegram rischia le multe? Cosa sappiamo

Nello stesso giorno in cui è arrivata la notizia dell’hacking ai danni della piattaforma Piracy Shield anti IPTV e pezzotto, si è fatta largo sul web un’altra news, che riguarda coloro che si affidano a Telegram per ottenere i link per guardare illecitamente le partite di Serie A.

Tutto si ricollega a quanto avvenuto in Spagna, dove l’Alta Corte ha imposto il blocco (poi rimosso) ai danni dell’app di messaggistica Telegram per violazione del copyright a seguito della pubblicazione di video rubati ai quattro principali gruppi mediatici più importanti: Mediaset, Atresmedia, Movistar ed Egeda. In virtù di tale violazione, il giudice Pedraz con la sentenza del 22 Marzo 2024 ha stabilito che gli operatori telefonici dovrebbero occuparsi della sospensione di Telegram dal momento che le autorità delle isole britanniche del mare caraibico hanno scelto di non collaborare. Il blocco sarebbe dovuto entrare in vigore lunedì 25 Marzo 2024, ma lo stesso giudice ha sospeso la sentenza e chiesto alla Polizia di valutare “le caratteristiche e l’impatto sugli utenti di una sospensione momentanea”.

Al momento dall’Italia non sono arrivate indicazioni di questo tipo: l’applicazione è utilizzata da 15 milioni di italiani e più volte le autorità del Nostro Paese hanno effettuato raid che hanno portato alla chiusura di canali su cui venivano pubblicati giornali, libri, ed altri contenuti coperti dal diritto d’autore. La stretta che però ha messo in campo l’AGCOM contro il pezzotto però potrebbe spingere gli inquirenti a puntare i fari anche verso tale app.

