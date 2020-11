Chi indossa la maglia a pois durante il Tour de France?

Il Tour de France è probabilmente la competizione ciclistica più famosa al mondo: il giro ospitato dai nostri cugini d'Oltralpe è uno dei massimi traguardi a cui un ciclista possa aspirare nel corso della sua carriera, tra maglie gialle e... Maglie a pois.

La maglia gialla la conosciamo tutti: premio parente della nostra maglia rosa, viene assegnata di volta in volta al miglior corridore della tappa. Ma quanti di voi sanno a chi venga assegnata, invece, la non meno prestigiosa maglia a pois?



Si tratta, come dicevamo, di un premio parimenti ambito dai partecipanti al Tour de France e viene assegnato, a differenza della maglia gialla, al leader della classifica scalatori. Si tratta di una delle classifiche accessorie del famoso giro francese: istituita nel 1975, la graduatoria viene determinata dai punti che vengono assegnati ai ciclisti che transitano per primi ai traguardi dei Gran Premi della Montagna.



Insomma, che sia gialla o a pois stiamo parlando in ogni caso di due riconoscimenti di assoluto prestigio, che vanno quindi a decorare i migliori atleti di una delle competizioni più seguite e affascinanti al mondo. In assenza di ciclismo reale, intanto, perché non buttarsi sulle controparti videoludiche? Ecco, quindi, la nostra recensione di Tour de France 2020.