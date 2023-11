Chi è più intelligente il cane o il lupo? La risposta potrebbe stupirvi

Chi è più intelligente il cane o il lupo? Secondo gli esperti, non è una questione di chi supera chi, ma piuttosto di come ciascuno si sia adattato al proprio ambiente. Juliane Bräuer, ricercatrice associata presso l'Istituto Max Planck in Germania, ha cercato di dare una risposta.

In primis, la scienziata sostiene che sia i cani che i lupi hanno sviluppato abilità cognitive specifiche che si addicono ai loro stili di vita distinti. Per esempio, in uno studio del 2021, cuccioli di cane hanno mostrato una maggiore propensione rispetto ai piccoli lupo nel comprendere gesti umani come il puntare o lo sguardo, suggerendo una predisposizione innata nella cognizione canina.

In un altro esperimento del 2017, sia cani che lupi hanno identificato un bicchiere contenente cibo scuotendolo, ma solo i lupi hanno dimostrato di comprendere la causalità quando il bicchiere era vuoto. Questo suggerisce che i lupi sembrano possedere una migliore comprensione del rapporto causa-effetto, probabilmente a causa della loro necessità di cacciare e procurarsi il cibo autonomamente.

Friederike Range, fondatrice del Wolf Science Center di Vienna, ha scoperto che i lupi tendono ad essere più abili nel lavorare insieme, mentre i cani sono generalmente migliori nell'eseguire compiti con gli umani, una differenza attribuibile alla domesticazione. Questi test non mirano a stabilire una gerarchia di intelligenza, ma piuttosto a comprendere le diverse modalità con cui cani e lupi navigano il mondo (a proposito, ma i lupi scodinzolano?).

Hannah Salomons, antropologa evoluzionista, sottolinea che non ha senso classificare l'intelligenza, poiché anche tra gli umani è difficile definirla: nel frattempo, sapete che tra questi animali selvaggi non esiste alfa o beta?