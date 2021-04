Chi ha introdotto il Canone Rai? La risposta non è scontata

Il Canone Rai è la tassa più discussa e per certi versi più odiata dagli italiani, che ciclicamente chiedono ai Governo in carica di rimodularla o di abolirla. Non tutti sanno però che il Canone sul possesso di apparecchi televisivi fonda le sue radici nel 1938.

Ad introdurlo fu il Governo di Benito Mussolini, con il Regio Decreto numero 246 del 2 Febbraio 1983. Nei primi anni si trattava di una tassa che fu utilizzata per finanziare la propaganda del regime fascista principalmente per chi aveva la radio.

Inizialmente il Canone Rai aveva un costo di 8 Lire, ma bisogna tenere conto del fatto che all'epoca mille Lire valevano circa 860 Euro al cambio attuale. Nel primo decreto si leggeva che "chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto”.

Tale legge non è stata mai abolita ma ovviamente negli anni successivi è stata rivista ed adattata, oltre che ovviamente rimodulata dal punto di vista dei costi: nel 1954 costava 15mila Lire, nel 1977 invece fu introdotto un sistema di differenziazione per le TV in bianco e nero (25mila Lire) ed a colori (49mila Lire). Successivamente questa differenza è andata assottigliandosi dal momento che la diffusione delle TV a colori ha superato quella in bianco e nero e nel 1992 si decise di unificare la tassa. Attualmente ha un costo di 90 Euro all'anno che vengono addebitati direttamente sulla bolletta dell'energia elettrica, tranne che per coloro che sono esenti dal pagamento del Canone Rai.