Chi ha inventato la birra? Ecco la storia della bevanda più amata al mondo

La birra è probabilmente la bevanda più amata al mondo, si stima che ogni anno nella sola Italia ne vengano bevuti oltre 20 milioni di ettolitri ma, al di là della sua straordinaria diffusione, questa bibita alcolica è anche una delle più antiche prodotte dall'uomo.

Visto che quasi qualsiasi sostanza contenente carboidrati, come ad esempio zucchero e amido, può naturalmente fermentare, si ritiene che molte bevande simili alla birra siano nate l'una indipendentemente dall'altra in ogni parte del mondo. Tra l'altro, in molti pensano che proprio la produzione della birra, associata a quella del pane, abbiano permesso all'uomo di sviluppare nuove tecnologie e di diventare sedentario, permettendo così il passaggio dalla società nomade a quella stanziale.

Nella realtà dei fatti, le prime testimonianze della birra risalgono ad oltre 5000 anni fa. Si pensa infatti che i Sumeri, antico popolo della Mesopotamia, siano stati i primi produttori di questa bevanda. E sembra che proprio in quest'area del Vicino Oriente sia nata l'antica professione del birraio. Già all'epoca esistevano diverse varierà di questa bibita, che veniva utilizzata per lo più in cerimonie rituali. La più antica legge che regolamenta la produzione e la vendita di birra è il Codice di Hammurabi, una fra le prime raccolte di leggi scritte, risalente al 1728-1686 a.C, che condannava a morte chi non rispettava i criteri di fabbricazione (ad esempio aggiungeva acqua alla birra) e chi apriva un locale per la sua vendita senza autorizzazione.

Questa bevanda ebbe rapida diffusione in tutto il mondo allora conosciuto, e fu anche una delle più apprezzate dai Faraoni dell'Antico Egitto. In Italia furono gli Etruschi i primi a bere e produrre birra, ispirando gli stessi Romani nella sua produzione. Le fonti raccontano poi che i Celti e i Germani (come d'altronde ancora oggi) sono stati tra i più grandi estimatori della birra.

Con la fine dell'Impero Romano, di certo la passione per questa bevanda alcolica non si perse, anzi, la sua produzione divenne assai tipica dei monasteri, che ne migliorarono la qualità, modificandone la ricetta base e prediligendo il luppolo.