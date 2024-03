Chi ha inventato il Bitcoin? Non Craig Wright secondo una giuria inglese

Sebbene qualche anno fa Craig Wright abbia portato a casa i primi Bitcoin minati, non è lui l’inventore del Bitcoin. La sentenza è arrivata dalla Gran Bretagna, dove un giudice ha stabilito ad otto anni dalle pubbliche affermazioni di Wright che non è lui che si nasconde dietro “Satoshi Nakamoto”.

La notizia è stata riportata da Jack Dorsey su X, che ha sostenuto l’organizzazione che ha intentato causa contro Wright. Secondo il Giudice, le prove presentate da Wright non sono schiaccianti come aveva affermato e per tale ragione non è da considerarsi nè l’autore del whitepaper sul Bitcoin, tanto meno è “la persona che ha adottato o operato sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel periodo dal 2008 al 2011”. Ma non è tutto, perchè Dorsey nel tweet osserva che i giudici hanno anche constatato che il signor Wright non è la persona che ha creato il sistema Bitcoin e non è l’autore delle versioni iniziali del software.

Il giudice ha affermato che “eventuali altri rilievi saranno trattati nella sentenza scritta” che sarà depositata prossimamente.

Si tratta però di una sentenza importante, che però getta ulteriori ombre ed aumenta il mistero intorno al creatore del Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Nel corso degli ultimi anni in molti hanno avanzato teorie ed altro sulla possibile identità di Nakamoto, ma non si è mai riusciti a capire chi sia.

