Chi ha inventato i decimali? Il mondo della matematica è in subbuglio

Le scoperte dello storico Glen Van Brummelen della Trinity Western University, sono state riportate nella rivista di settore Historia Mathematica. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in ambito matematico.

Dopo aver visto chi ha "inventato" la matematica, il 1593 viene solitamente considerato da tutti come l’anno in cui il matematico tedesco Cristoforo Clavio, utilizzò per la prima volta la virgola per indicare un numero decimale, cambiando di fatto il mondo della matematica. Potrebbe però esserci un problema.

Dopo aver esaminato attentamente i documenti storici, Van Brummelen ha trovato esempi molto precedenti della piccola notazione.

Ci troviamo infatti nel 1440, quando un giovane mercante italiano di nome Giovanni Bianchini scrisse diverse opere astronomiche che facevano un uso ampio e sempre più raffinato dei punti decimali. Clavio si limitò dunque a copiare la virgola da Bianchini.

Bianchini, era un mercante veneziano che probabilmente aveva studiato aritmetica e algebra. Scrisse cinque opere importanti tra il 1440 e il 1460. Ciò che però merita particolare attenzione, è il suo utilizzo della virgola durante l'uso dell'interpolazione per trovare il seno e il coseno di un arco.

Curiosamente (o forse no) questo è esattamente il modo in cui appare il punto decimale nell'Astrolabium di Clavio, utilizzato esattamente nello stesso modo per svolgere la stessa funzione. Ulteriori dubbi nascono anche dal fatto che lo stesso matematico tedesco, non utilizzerà più la virgola per altre funzioni.

"Aveva accesso alla tavola seno di Bianchini e ne copiò la struttura nella sua opera", spiega lo storico nel suo articolo.

Considerando che è possibile cucinare un hamburger con la matematica, non si tratta sicuramente di una scoperta di poco conto. Se poi a questo aggiungiamo il fatto che il reale "inventore" dei decimali fosse italiano…