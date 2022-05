Chi ha inventato il microprocessore? Un italiano e due statunitensi

Dopo aver ripercorso i passi di un successo tutto italiano, considerato come il primo PC della storia, nella nostra intervista a Gastone Garziera di Olivetti, torniamo tra i solchi della storia dell'informatica per riscoprire il primo microprocessore mai creato.

Il progetto, che venne poi commercializzato con il nome di Intel 4004, fu sviluppato e portato avanti da tre emblematiche figure del produttore statunitense (all'epoca principalmente impegnato nel mercato delle memorie). Stiamo parlando dell'italiano Federico Faggin e del duo formato da Ted Hoff e dal suo assistente Stanley Mazor.

Una giovanissima Intel, nel 1969, venne interpellata da Busicom per lo sviluppo di circuiti integrati di nuova generazione. Dopo aver analizzato i progetti originali del colosso giapponese, Hoff e Mazor idearono un'architettura semplificata. Dopo una turbolenta fase di progettazione che vide l'azienda americana accumulare un formale ritardo nelle consegne, Intel decise di giocarsi il "jolly" Faggin, assumendolo per fargli occupare la posizione di designer dei chip e ponendolo a capo del progetto.

Nonostante il ritardo accumulato in precedenza, questa rinascita del progetto con l'italiano al timone consentì a Intel di consegnare il suo gioiello nel tempo record di appena nove mesi. Così, nel marzo del 1971 il microprocessore Intel 4004 da 2.300 transistor era pronto e funzionante.

A quel punto Intel decise di proporre a Busicom la cessazione dell'esclusività commerciale e fu così che, a novembre 1971, questo prodotto sbarcò sul mercato per rivoluzionarlo per sempre. Non a caso, proprio a novembre del 2021 Intel ha celebrato il 50esimo anniversario di questo traguardo storico.

