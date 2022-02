Chi ha inventato la molotov? E per quale motivo? Storia di un'arma rudimentale

La triste situazione in Ucraina ha costretto diversi cittadini a diventare soldati, a resistere per la loro vita e quella del Paese. Tra tutte le domande sulla guerra tra Russia e Ucraina, una in particolare diffusasi in rete riguarda alcune armi utilizzate dalla popolazione: cosa sono le Molotov, quando sono state inventate e perché?

Il “cocktail Molotov”, innanzitutto, è molto semplicemente una bottiglia di vetro contenente benzina o qualsiasi mix di liquido infiammabile – specialmente alcolici come la Vodka – e un panno che funga da miccia affinché il contenuto prenda fuoco. Una volta acceso il panno, parzialmente immerso nel liquido, la Molotov viene gettata sul bersaglio al fine di fargli prendere fuoco e, se possibile, farlo esplodere. A volte vengono aggiunte anche sostanze tossiche come pesticidi e candeggina affinché il fumo soffochi le vittime, rendendo la Molotov un’arma chimica piuttosto rudimentale.

L’invenzione risale alla guerra civile spagnola del 1936-1939, quando però non erano ancora note come “cocktail Molotov”. In tale contesto, Francisco Franco ordinò ai nazionalisti di gettare le Molotov contro i carri armati sovietici T-26, e venivano chiamate “bombe di benzina”. Anche il processo di creazione veniva descritto in maniera leggermente diversa, dato che al posto delle bottiglie di birra o alcolici d’ogni sorta venivano utilizzati un barattolo di marmellata e “mezzo lenzuolo”.

L’arma venne perfezionata e divenne nota come “Molotov cocktail” ufficialmente durante la Guerra d’Inverno del 1939 tra Finlandia e Unione Sovietica, quando le distillerie iniziarono a vendere centinaia di migliaia di Molotov ai soldati (con un lungo fiammifero attaccato alla bottiglia per l’accensione) al fine di respingere l’offensiva da est. Difatti, il nome originale finlandese è “Molotovin koktaili” e si riferiva con connotazione negativa al ministro degli esteri sovietico Vyacheslav Molotov, responsabile del noto Patto Molotov-Ribbentrop che dichiarò l’inizio del conflitto russo-finlandese. Famose furono le comunicazioni radio propagandistiche di “invio di cibo e risorse a scopo umanitario per via aerea”, quando in realtà si trattò delle prime bombe cadute sul suolo finlandese.

Da qui in avanti, le Molotov divennero una delle armi “popolari” per eccellenza: semplici da creare, facili da usare.

Nel frattempo, anche Anonymous si è schierata contro Russia e Bielorussia.