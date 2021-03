Chi ha inventato la ruota? A quando risale la prima testimonianza?

La vediamo tutti i giorni e, anche senza accorgercene, la usiamo praticamente - anche indirettamente - continuamente: la ruota. Ma chi l'ha inventata? Si ritiene che siano state le culture mesopotamiche gli inventori originali delle ruote, sebbene tali scoperte si basino esclusivamente su prove archeologiche esistenti.

Inizialmente, però, lo strumento non venne utilizzato per il trasporto, ma per le ceramiche... l'applicazione più attuale, ovvero per i mezzi di trasporto, avvenne solamente 2.000 anni più tardi in Grecia. Le ruote più antiche conosciute risalgono a circa il 3.500 a.C., successivamente all'invenzione dell'agricoltura, delle barche e dei tessuti (anche se si tratta di un'idea alquanto dibattuta dagli storici). La prima applicazione dell'oggetto, quindi, si colloca tra il Neolitico e l'Età del Bronzo.



Nel 1975, invece, venne sviluppata una nuova teoria quando gli archeologi scoprirono il vaso di Bronocice, un vaso di ceramica portato alla luce in un villaggio neolitico in Polonia. Quest'ultimo risale a un periodo compreso tra il 3.635 e il 3.370 a.C. e presenta la prima rappresentazione conosciuta di quello che è probabilmente un veicolo a ruote. Tuttavia, c'è da dire che anche gli Inca e altre culture occidentali sembrano essersi avvicinate al concetto di ruota, che appare in alcuni giocattoli in pietra, ma non venne mai utilizzato come metodo "moderno" in cui lo intendiamo oggi.

Ovviamente oggi l'oggetto è nettamente differente da quello che venne utilizzato in passato, ma la sua scoperta diede il via a strumenti ancor più incredibili: carri, carriole, mulini e perfino gli ingranaggi degli orologi e di molti altri strumenti. L'invenzione della ruota - e successivamente dell'asse - sono stati una delle scoperte più importanti nella storia umana.