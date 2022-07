Chi ha inventato gli scacchi? Era davvero il gioco dei re?

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l’8% della popolazione mondiale sa e ama giocare a scacchi, per un totale di 605 milioni di appassionati in tutto il mondo.

Se nel negozio hobbistica vedi ammuffire le scatole dei giochi tavolo che non hanno superato la “prova del tempo”, noterai anche che qualsiasi confezione di scacchi, dai formati più economici a quelli più esclusivi, è ancora lucente e nuova di zecca. C’è anche da dire che, recentemente, il gioco ha subito un notevole spinta dalla serie Netflix del 2020 "La Regina degli Scacchi", vista da ben 62 milioni di account solo nelle prime quattro settimane dall’uscita. Se volete farvi un'idea, trovate qui la nostra recensione.

Le origini specifiche degli scacchi sono, data l'età del gioco, difficili da determinare con precisione. Dato che nel mondo non esiste nessun individuo nato prima dei pedoni su scacchiera, si cerca grossolanamente di individuare l’area di nascita del gioco degli scacchi. La maggior parte degli studiosi conviene che le pedine reali abbiano avuto origine in India.

Rifacendoci alla linguistica, il nome sanscrito "chaturanga" si traduce approssimativamente in "quattro membri di un esercito". Questo termine indiano designa come membri di questo esercito gli elefanti, i cavalli, i carri e fanti. Secondo il Chess Central, la prima versione degli scacchi, del 760 d.C., aveva come pedine proprio queste quattro figure. Saranno poi sostituiti i carri, dalla torre, e gli elefanti, dagli alfieri.

Tuttavia, non tutti gli storici concordano sul fatto che gli scacchi siano nati in India. Secondo Ricardo Calvo, storico e giocatore di scacchi, riteneva che il gioco abbia avuto origine in Iran. Questa supposizione si basa sulla ricorrente citazione delle pedine nell’antica letteratura persiana, molto precedente alle produzioni letterarie indiane. Oggi sono in pochi a ritenere veritiere le origini iraniane del gioco e quei pochi sono proprio abitanti di quella porzione di Oriente. Rimane la tesi indiana quella più accreditata.