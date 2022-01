Chi ha inventato la scuola? Dare una risposta è impossibile

La scuola è senza dubbio una delle cose più odiata dai bambini e dai ragazzi, ma è il luogo con più "rimpianti" da parte degli adulti. Quando è stata "inventata" la scuola? Uno dei luoghi più importante per la società.

Potrebbe sembrare ironico, ma non lo sappiamo. Nessun libro di testo menziona esattamente quando e come sia nata l'idea di una scuola. Nell'antica Grecia, ad esempio, l'istruzione era considerata essenziale per la partecipazione alla cultura greca ma era riservata soltanto ai ragazzi (e non tutti). Nell'antica Roma, invece, i bambini ricchi erano istruiti da professori privati.

Ci sono alcune prove indirette sulle scuole in Cina esistenti almeno 3.000 anni fa, ma ci sono pochissime informazioni sulla presenza o meno di questi luoghi. Nel 425 d.C., l'impero bizantino a Roma creò il primo sistema di istruzione primaria conosciuto al mondo ed era dedicato all'istruzione dei soldati arruolati nell'esercito bizantino (a proposito, date anche un occhio all'arte bizantina, essenziale per l'arte occidentale). Il motivo? In questo modo nessun soldato avrebbe avuto problemi nella comunicazione e nella comprensione dei manuali di guerra.

Nell'Europa occidentale, la chiesa venne molto coinvolta nell'istruzione pubblica fin dall'inizio e un numero significativo di scuole ecclesiastiche fu fondato nell'alto medioevo (ma il Medioevo può essere davvero considerato un periodo buio?). La più antica, fondata nell'anno 597, è la King's School di Canterbury (aperta ancora oggi). La più antica università ancora in funzione, invece, si trova in Italia ed è l'Università di Bologna, fondata nel 1088.

Nel 1592, fu un ducato tedesco chiamato Palatine Zweibrücken a dichiarare l'istruzione obbligatoria per ragazze e ragazzi, diventando il primo territorio al mondo a farlo. La storia delle scuole dovrebbe essere studiata - appunto - nelle scuole poiché è intricata, complessa e piena di sfaccettature. Non esiste un "inventore" e il processo per arrivare ai sistemi scolastici odierni ha richiesto migliaia di anni di progresso e prove.