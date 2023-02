Chi ha inventato il simbolo della chiocciola? Ecco cosa c'entra Venezia

La chiocciola è ormai diventata parte integrante del nostro "alfabeto digitale", grazie all'utilizzo relativo alla posta elettronica. Tuttavia, le origini del simbolo @ affondano le radici ben prima delle odierne tastiere, andando persino a intersecarsi con una ben nota città italiana: Venezia.

Va detto che, nonostante risulti chiaro che il simbolo della chiocciola esisteva già ben prima dell'avvento del Web, ci sono varie ipotesi relativamente a chi ha inventato questo simbolo. A tal proposito, una delle più accreditate, come spiegato sul portale ufficiale dell'Accademia della Crusca, è quella legata a Giorgio Stabile, docente di Storia della scienza dell'Università "La Sapienza" di Roma.

Secondo quest'ultimo, che nel 2000 svolse una ricerca per l'Istituto Treccani, l'origine della chiocciola è di natura mercantesca, in quanto si farebbe riferimento a una grafia utilizzata a livello commerciale nel Medioevo. Sempre stando alla ricerca di Stabile, il simbolo @ sarebbe stato usato in quel contesto per indicare la parola anfora, relativamente all'unità di misura.

In parole povere, di mezzo ci sarebbero i mercanti italiani. Più precisamente, un'ipotesi rilanciata di recente anche da VeneziaToday lascia intendere che le origini siano da attribuire ai mercanti veneziani (o fiorentini). Per il resto, la storia della chiocciola come la conosciamo oggi parte nel 1971, quando l'ingegnere informatico statunitense Ray Tomlinson inventò la posta elettronica.

