Chi ha inventato Twitch e quando? Sono passati più anni di quanti potreste pensare

Al netto della recente rivoluzione ai piani alti di Twitch, vale la pena tornare a soffermarsi sulla ben nota piattaforma viola. Questa volta, però, facciamo un salto indietro nel tempo, in quanto ciò a cui stiamo per fare riferimento sono le origini di Twitch.

Essenzialmente tutti sanno al giorno d'oggi, vista la popolarità raggiunta, che quest'ultima rappresenta una piattaforma di streaming legata principalmente ai videogiochi (ma non solo, dato che c'è molto altro), ma prima dell'acquisizione del 2014 da parte di Amazon (avvenuta per 970 milioni di dollari) c'è stato altro.

A tal proposito, l'effettivo lancio di Twitch risale al 6 giugno 2011, ma le radici della piattaforma scavano ancora più a fondo. Era infatti il 19 marzo 2007 quando Justin Kan ed Emmett Shear "diedero la luce" a Justin.tv. Sì, questo era il precedente nome di Twitch e il trasferimento del portale avvenne per l'appunto nel 2011.

Il passaggio a Twitch fu legato al crescente interesse del pubblico per i videogiochi, visto che precedentemente Justin.tv era suddiviso in molteplici categorie e non focalizzato principalmente su questa tipologia di contenuti. In parole povere, è stato il contenuto più popolare sul portale a decretare le successive mosse della piattaforma, fino ad arrivare a quanto conosciamo oggi.

Ma chi sono Justin Kan ed Emmett Shear? Si tratta di due imprenditori e investitori americani che hanno scommesso in modo importante su Internet. Pensate che l'idea alla base di Justin.tv, come si evince anche dal nome, era addirittura un feed 24/7 della vita di Kan. Certo, il tutto veniva trasmesso a partire da una webcam posizionata sulla testa dell'imprenditore, che all'epoca aveva 23 anni. Dare oggi un'occhiata a quanto pubblicato da SFGATE nel 2007, dopo aver visto cos'è diventato Twitch, può sicuramente far sorridere.