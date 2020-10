Chi inventò l'espressione 'guerra fredda' in un articolo del 1945?

Quante volte abbiamo sentito parlare di 'guerra fredda'? Il termine che descrive la situazione creatasi tra Stati Uniti ed Unione Sovietica nel post-Seconda Guerra Mondiale fa ormai parte del vocabolario comune, al punto da venir utilizzato anche per far riferimento a situazioni analoghe più o meno serie.

Vi siete mai chiesti, però, chi fu il primo ad utilizzare questo termine? Di guerra fredda si sentì infatti parlare per la prima volta praticamente nell'immediato dopo guerra: facciamo quindi un salto indietro nel tempo fino a quasi 80 anni fa, anno 1945.

Il 19 ottobre di quell'anno apparve infatti un articolo firmato da George Orwell, celebre autore di 1984 e La Fattoria degli Animali, intitolato You and the Atomic Bomb: si trattava di un saggio pubblicato dal quotidiano Tribune nel quale il visionario scrittore parlava di un mondo destinato a vivere nella costante paura di una guerra nucleare.

Fu quindi proprio in quell'occasione che Orwell utilizzò per la prima volta il termine "guerra fredda", che sarebbe poi entrato nel vocabolario comune di lì a poco tempo: già nel 1947 il termine fu riutilizzato dal consigliere presidenziale statunitense Bernard Baruch e dal giornalista Walter Lippmann. A proposito dello scrittore britannico, intanto: qui trovate la nostra recensione di Orwell, il gioco uscito nel dicembre 2016.