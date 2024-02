Chi è l'inventore di ChatGPT? È un nome noto da tempo nel settore

È sempre affascinante, per gli appassionati di tecnologia, andare indietro nel tempo per scoprire (o riscoprire) i passaggi che hanno portato i giganti della tecnologia a plasmare il mondo per come lo conosciamo.

Abbiamo seguito i passaggi fondamentali della vita di Elon Musk, personaggio amato da molti per la sua poliedricità, e proprio dalla figura del patron di Tesla partiamo per questo nuovo, breve viaggio alla scoperta di alcuni dei "segreti" di Sam Altman, papà di ChatGPT e CEO di OpenAI.

Altman, infatti, ha fondato la sua OpenAI proprio insieme all'imprenditore sudafricano nel 2015, inizialmente come una compagnia esclusivamente non profit. Musk, poi, lasciò la società per concentrarsi sulle altre sue creazioni che sono focalizzate sull'Intelligenza Artificiale (pensiamo, ad esempio, a Tesla con i suoi AI Day in cui annualmente aggiorna pubblico e investitori sullo stato dell'arte di questa branca della tecnologia).

Circa gli anni della formazione, tuttavia, forse non molti sanno che Altman si iscrisse a Informatica a Stanford, salvo poi ritirarsi per focalizzarsi sui suoi primi progetti. Il primo di questi, trampolino di lancio per la sua carriera, fu Loopt, poi venduta per 43 milioni di dollari.

In seguito divenne presidente di Y Combinator, un acceleratore di startup americano che, tra gli altri, contribuì al successo di Twitch e di AirBnb. Insomma, un predestinato.

Ma adesso tocca a voi: sapevate già questi interessanti aspetti della vita di Sam Altman?