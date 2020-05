Chi è Israel Kamakawiwoʻole, il protagonista del Doodle di Google di oggi

Tutti coloro che si sono collegati a Google oggi avranno notato il nuovo Doodle presente sulla homepage del motore di ricerca. Il colosso di Mountain View ha voluto celebrare il 61esimo compleanno di Israel Kamakawiwoʻole, il cantante e musicista hawaiano morto a soli 38 anni nel 1997.

Conosciuto anche come Bruddah Iz o Bradda IZ, Israel è noto per l'album Facing Future del 1993, in cui ha reinterpretato con l'ukulele canzoni come "Over the rainbow" e "What a wonderful world". La sua popolarità è cresciuta anche post-mortem, con l'album Alone in Iz world che nel 2001 raggiunse il primo posto della classifica Billboard World Albums.

Iz, soprattutto negli ultimi anni di carriera, divenne anche un'icona politica nelle Hawaii, grazie alle lotte a favore dei suoi connazionali. Fu anche attivista del movimento per l'indipendenza hawaiana.

Nell'ultima parte della sua vita soffrì di una grave forma di obesità, arrivando a pesare 343 chilogrammi a fronte di un'altezza di 188 cm. Morì il 26 Giugno 1997 alle 12:18 a causa del susseguirsi di problemi respiratori. In segno di rispetto, alle Hawaii la bandiera fu esposta a mezz'asta, ed al funerale parteciparono oltre 100mila persone. Le sue ceneri furono sperse nell'oceano Makua Beach.

Come leggiamo nella pagina del Doodle, l'artista che l'ha disegnato è Sophie Diao.