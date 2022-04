Ecco chi era il leggendario vichingo che ha ispirato l'Amleto di Shakespear

Il racconto di vendetta del principe vichingo Amleto ha costituito la base per Amleto e ora del film, The Northman. Ma chi era Amleto e come facciamo a sapere così tanto di lui? La dottoressa Jóhanna Katrín Friðriksdóttir svela le radici della sua storia.

La vendetta è uno dei temi centrali della tradizione narrativa norrena. Il suo scopo era ripristinare l'onore ridotto di una persona o di una famiglia: se un attacco non avesse ricevuto risposta, avrebbe potuto significare la perdita del proprio posto nella società.

La storia del principe vichingo Amleto (Amlóði in antico norreno) è una delle tante incentrate sulla spietata ricerca della vendetta nonostante i rischi connessi. Il racconto era probabilmente ben noto nella cultura norrena poiché vi sono sparse allusioni ad esso nelle fonti medievali.

L'unica versione completa conservata del periodo medievale è quella raccontata dal religioso danese Saxo Grammaticus nella sua opera monumentale Le gesta dei danesi (Gesta Danorum), scritta in latino all'inizio del XIII secolo. Questo testo raccoglie tutto ciò che Saxo sapeva sulla storia della Danimarca e, più in generale, della Scandinavia, fino ai suoi giorni.

Ciò che ha scritto su tempi più recenti probabilmente ha basi nella realtà, ma gli studiosi concordano sul fatto che la prima parte del suo lavoro è una raccolta di miti e leggende piuttosto che qualcosa che assomigli alla storia. Gli eroi dei racconti che Saxo ha registrato in questa parte includono i famosi guerrieri Ragnar Lothbrok (o Lodbrók) e Lathgertha (più comunemente noto come Lagertha ai fan della serie TV Vikings), nonché divinità norrene e creature mitiche.

Saxo dedica molto spazio alla narrativa di Amleto. Come nell'Amleto di William Shakespeare, che può essere ricondotto a questa storia, il padre del giovane principe viene ucciso dallo zio Fengi (Claudio nell’Amleto). Lo zio successivamente sposa la vedova di suo fratello, la regina Gerutha (Gertrude, nell’opera di Shakespeare), mentre Amleto sembra cadere nella follia più totale.

Scopriamo presto che il suo atto è uno stratagemma per ingannare Fengi e i suoi cortigiani. Il principe sta segretamente complottando per vendicare la morte di suo padre. Il resto della storia segue la lotta per il potere tra zio e nipote. Fengi cerca di sbarazzarsi di Amleto in vari modi, ma suo nipote sventa ogni tentativo di ucciderlo. Alla fine, si presenta l'opportunità di vendetta di Amleto: fa ubriacare i cortigiani di Fengi prima di uccidere suo zio, bruciandoli tutti all'interno della sala e impossessandosi del trono.

In tutta la storia di Saxo, un grande giudizio morale è rivolto a Fengi - che ha commesso un fratricidio a causa della sua gelosia nei confronti del fratello - così come a coloro che lo frequentano. Amleto pronuncia un lungo discorso di arringhe ai danesi per essersi lasciati governare da un re così inferiore. Si lamenta anche con sua madre che si è ridotta a sposare l'uomo che aveva ucciso suo marito.