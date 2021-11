Chi era Louis Braille? Ripercorriamo la nascita del codice Braille

Il codice Braille è un sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti, fu concepito dal francese Louis Braille nella prima metà del 1800.

L’interpretazione del braille si basa su un codice alfabetico composto da sei punti disposti all’interno di un rettangolo ideale, formato da tre punti di altezza e due di lunghezza. Lo spazio di esecuzione corrisponde a quello del polpastrello del dito indice, e le possibili combinazioni di punti raggiungono 64 permutazioni. Il valore aggiunto di questa metodologia di rappresentazione in rilievo, rispetto ai precedenti mezzi di scrittura e lettura per non vedenti, consiste nel codificare in maniera estremamente più efficiente le lettere dell’alfabeto, nonché i vari segni di interpunzione e di valore numerico. Questo ha permesso la sua diffusione capillare in tutto il mondo e in tutte le lingue, con la pubblicazione di testi specifici di qualunque genere.

A tal proposito, ripercorriamo la storia del suo inventore: Louis Braille che nacque nel 1809 in Francia. Louis divenne completamente cieco all’età di cinque anni, a causa di una ferita accidentale all’occhio sinistro provocata da un punteruolo trovato nell’officina del padre. Successivamente, all’età di dieci anni vinse una borsa di studio all’ Istituto per giovani ciechi di Parigi, dove in seguito sarebbe diventato docente. Grazie a questa opportunità conobbe l’ufficiale dell’esercito francese Charles Barbier, che presentò agli studenti un sistema di codifica per la lettura in rilievo composto da 12 punti e utilizzato per le comunicazioni notturne sul campo di battaglia. Questo suscitò in Braille l’idea che un sistema di codifica tattile potesse rappresentare uno strumento efficiente per la lettura e la scrittura delle persone non vedenti. Così, all’età di quindici anni concepì il prototipo del futuro codice Braille, che successivamente fu esteso per la matematica (Nemeth Braille) e per le note musicali (codice musicale Braille).

Tuttavia, la creazione di Louis non venne inizialmente presa troppo in grande considerazione, anche a causa della riluttanza di alcuni insegnanti che temevano di diventare superflui nell'insegnamento. In questo senso, Braille che morì nel 1852 di tubercolosi, non fece in tempo ad assistere al successo mondiale del suo rivoluzionario sistema di codifica. A proposito, un recente studio afferma che i casi di cecità e problemi di vista raddoppieranno entro il 2050. In questo è stato effettuato il primo trapianto di cornea artificiale.