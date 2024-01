Chi sono realmente i 'Man in Black'? Esistono veramente?

La figura dei Man in Black è diventata un'icona nel folklore degli UFO. La loro storia inizia con Albert K. Bender di Bridgeport, Connecticut, che nel 1952 fondò l'International Flying Saucer Bureau (IFSB). Tuttavia, un anno dopo, Bender chiuse misteriosamente l'organizzazione, affermando di essere stato minacciato da tre uomini in nero.

Questi, secondo la bizzarra storia, avevano rivelato all'uomo la verità sugli UFO, trasformando la sua vita in un incubo. La leggenda degli "Uomini in Nero" è stata ulteriormente alimentata da Gray Barker, un associato di Bender, che scrisse un libro sull'episodio intitolato "They Knew Too Much About Flying Saucers".

Tale "organizzazione misteriosa" è stata associata a varie teorie. Alcuni credono che siano agenti di un gruppo segreto, noto come "Silence Group", legato a interessi bancari internazionali che cercano di soffocare i progressi tecnologici e le riforme morali proposti dagli "Space Brothers". Altri li considerano esseri alieni, forse i deros descritti da Richard Sharpe Shaver.

Nel 1962, Bender ruppe il suo silenzio, sostenendo che gli Uomini in Nero che lo avevano allontanato dall'ufologia fossero addirittura mostri dal pianeta Kazik. La paura per questo presunto gruppo è stata generata in parte dalle preoccupazioni sui possibili motivi ostili degli UFO. Libri come "Flying Saucers on the Attack" di Harold T. Wilkins e le opere di John A. Keel hanno contribuito a questa narrazione.

Ad oggi la loro figura rimane collocata all'interno dell'immaginario collettivo, ma nonostante le ricerche da parte di alcuni esperti, non esistono prove di questi "Man in Black". Insomma, si tratta molto probabilmente di una leggenda urbana: un po' come la storia dell'uomo con due facce o il mistero de "Il Re dei Ratti".