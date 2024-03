Solo chi ha una mente matematica riesce a risolvere questo test per il QI

Questi rompicapi, come luci nell'oscurità, guidano i nostri pensieri attraverso percorsi inesplorati, costringendoci a esercitare non solo la logica e la creatività ma anche la perseveranza, in una ricerca senza sosta della soluzione che sembra sempre a un passo di distanza. Per questo motivo oggi vogliamo mettervi alla prova.

Qui potrete osservare l'immagine.

Il compito di oggi è scoprire il legame nascosto tra le coppie di numeri e il loro risultato, un legame che si manifesta attraverso operazioni matematiche non convenzionali. L'esercizio ci porta a indagare su come, attraverso la somma e altre operazioni, possiamo giungere a un risultato che a prima vista sfugge alla logica immediata.

È un invito a mettere in gioco la nostra capacità di pensare fuori dagli schemi, applicando principi matematici in modo creativo. Nel dettaglio, ci troviamo di fronte a un'equazione che, seguendo un percorso logico ben definito, ci porta a scoprire il numero mancante. Il procedimento si basa sull'osservazione che, sommando due numeri e applicando un'operazione aggiuntiva, come l'estrazione di radice quadrata, possiamo trovare la chiave per risolvere il mistero.

Non andate oltre se non volete svelata l'operazione:

28+8 = 36 = √36 = 6

63+18 = 81 = √81 = 9

Allo stesso modo, √94+x = 13

94+x = 169

x=169-94

x=75

Quindi il numero mancante è 75

Il processo di scoperta ci porta a calcolare che, sommando un certo numero a 94 e trovando il quadrato del risultato, possiamo ottenere il valore mancante. Troppo difficile? Riprovate con questo test entro 15 secondi o cimentatevi in una sfida ancora più difficile.

