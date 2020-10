Chi era la misteriosa gente del mare? Ecco cosa hanno scoperto gli storici fin ora

Gli storici ritengono che il periodo che comprende l'inesorabile fine dell'Impero Ittita sia il peggior disastro nella storia antica, il quale ha coinvolto la scomparsa dei regni micenei, dei Kassiti e di molti altri. Le cause potrebbero essere diverse tra cui le condizioni ambientali, l'interruzione del commercio e la misteriosa gente del mare.

La situazione sul popolo del mare, tuttavia, è molto controversa. Le fonti che ne testimoniano l'esistenza sono poche e contemporanee ma secondo molti esperti la loro esistenza potrebbe essere più che una semplice interpretazione, tale argomento viene sempre di più trattato in contesti accademici. Si tratterebbe infatti di una confederazione marinara originaria dell'Asia Minore, dell'Egeo, delle isole mediterranee, o anche dell'Europa meridionale.

Tale interpretazione sarebbe data principalmente da sette fonti dell'antico Egitto, sede delle importanti tombe dei faraoni - anche se il corpo mummificato di Tutankhamon ha lasciato il luogo originario - che nominavano varie culture responsabili del disastro, tra cui: il Denyen, l'Ekewesh, il Lukka, il Peleset, lo Shekelesh, il Teresh, il Tjeker e il Weshesh. Una di queste fonti è la stele di Tanis II, dove si può leggere: "Gli indisciplinati Sherdana che nessuno aveva mai saputo combattere arrivarono navigando nelle loro navi da guerra dal mare, nessuno era in grado di resistere."

Una delle narrazioni del regno di Ramesse III ci racconta di incredibili ondate di invasori del popolo del mare, o meglio, di popoli marinari. La più dettagliata fonte, tuttavia, è stata rinvenuta nel tempio funerario Medinet Habu, a Tebe, dove il faraone Ramesse, attraverso una raffigurazione pittorica, guidava la difesa e respingeva gli invasori del mare durante la battaglia del Delta, che avvenne intorno al 1175 aC.

Non abbiamo ancora fonti sufficienti per definire l'identità di questo misterioso popolo, secondo alcuni storici potrebbero anche essere stati gli antenati dei sardi, ma la loro esistenza è quasi completamente accertata, così come il loro temperamento guerriero e orgoglioso.