Chi è primo nel mondo su Spotify? Ecco come vedere la classifica aggiornata

Dopo aver trattato i dati del 2023 da record di Spotify, torniamo a fare riferimento in questa sede al ben noto servizio di streaming musicale. Potreste infatti non sapere come verificare la classifica aggiornata degli artisti più ascoltati al mondo, visto che effettivamente quest'ultima non risulta esattamente in evidenza.

A tal proposito, se siete soliti fare uso, ad esempio, dell'applicazione per dispositivi mobili del servizio, potreste aver notato, dopo esservi recati nella scheda "Cerca", che le classifiche visionabili in quel contesto riguardano solamente podcast e brani. Non c'è, invece, una lista legata agli artisti, che però potrebbe in realtà risultare interessante.

Ecco allora che quel che potreste voler fare per restare aggiornati sugli artisti più ascoltati a livello globale è collegarvi al portale ChartMasters, in cui vengono riportati dati aggiornati a tal proposito. Al netto di questo, su Spotify non c'è una vera e propria classifica, ma scorrendo fino in fondo la pagina di uno degli artisti più ascoltati compare un riquadro nella scheda "Informazioni" che indica il relativo posizionamento.

Per farvi un esempio pratico, potreste voler raggiungere il profilo Spotify di Taylor Swift, in modo da vedere il numero di ascoltatori mensili e il posizionamento di quest'ultima. Tuttavia, questo metodo richiede di sapere il nome degli artisti, mentre adesso, tramite il sito Web indicato in precedenza, sapete anche come avere rapidamente una lista aggiornata. Inoltre, ChartMasters consente di applicare filtri anche per quel che riguarda, ad esempio, i Paesi. Da notare, per il resto, che sul sito Web ufficiale Spotify Charts c'è una classifica relativa agli artisti più ascoltati a livello globale nell'ultima settimana.