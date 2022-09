Chi si nasconde ai lati di 'Abbey Road' oltre ai Beatles? Ce lo rivela l'IA

Di recente abbiamo scoperto che Midjourney ha vinto una gara d'arte, alimentando ulteriormente il dibattito su questo particolare utilizzo dell'Intelligenza Artificiale. Se pensavate di averle viste tutte, però, dovrete ricredervi!

Stavolta abbandoniamo per un attimo Midjourney per guardare a un suo diretto competitor. DALL-E è in closed beta da qualche mese e da allora non ha mancato di stupire per via delle sue potenzialità, al pari se non addirittura superiori rispetto alla controparte gestita tramite server Discord.

La novità di questo strabiliante prodotto riguarda la funzione di Outpainting, che consente di espandere oltre i bordi predefiniti qualunque immagine, in aggiunta alla già nota funzionalità di generazione di immagini tramite input testuali.

In questo modo, alcuni utenti hanno già iniziato a sbizzarrirsi dando in pasto all'IA anche immagini e foto più o meno note. Tra queste, l'intramontabile cover di Abbey Road o la Gioconda.

Tra i risultati postati sul web ce ne sono di credibili e altri decisamente meno. Per esempio, proprio l'album dei Beatles risulta particolarmente efficace, meno il capolavoro di Leonardo da Vinci, vessata da mostri giganti, incendi e navicelle spaziali aliene. Molto interessante anche il capolavoro di Coolidge, i cani che giocano a poker, che diventano un intero circolo dedicato al gioco d'azzardo per amici a quattro zampe.

Potrete trovare qualche altro curioso esperimento nei tweet in calce, ma cosa ne pensate di questo simpatico utilizzo dell'IA? Fatecelo sapere nei commenti!