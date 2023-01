Chi ha naturalmente i capelli rossi ha un superpotere... e una superdebolezza

I capelli rosi naturali sono incredibilmente rari e si trovano solo nell'1-2% della popolazione umana. La differenza non sembra essere soltanto visiva secondo la scienza. Coloro che hanno la 'testa' di questo colore, infatti, secondo numerosi studi elaborano il dolore in modo leggermente diverso rispetto al resto della popolazione.

Questi soggetti sono più inclini al dolore, ma sono meno sensibili a una vasta gamma di stimoli dolorosi, incluso quello indotto elettricamente. Ma andiamo con ordine. Il colore dei capelli è dato della proteina MC1R, una delle proteine ​​chiave che regolano il colore della pelle e dei peli dei mammiferi, che controlla il tipo di melanina prodotta.

La maggior parte dei rossi ha una versione recessiva del gene MC1R. Lo stesso meccanismo che colora questo pigmento stimola anche alcuni ormoni, tra cui le endorfine, famose (tra le tante cose) per fornire sollievo dal dolore e far provare piacere. Numerosi studi hanno dimostrato che le persone "ramate" sentono il dolore in modo diverso e hanno reazioni del corpo diverse.

Come affermato dinanzi, quindi, le persone con i capelli rossi sono più sensibili al dolore termico, mentre sembrano essere meno sensibili a una vasta gamma di stimoli dolorosi, incluso il dolore indotto elettricamente. I soggetti in questione tendono a provare dolore in modo diverso, oltre ad aver dimostrato che durante le operazioni solitamente serve più anestetico per loro (sia generale che locale).

In poche parole, le persone con i capelli rossi provano più dolore ma ne sentono anche meno: un superpotere e una superdebolezza. A proposito, perché alcuni uomini hanno la barba rossa e i capelli di un colore diverso?