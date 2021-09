Chi non ha il Green Pass può lavorare? Cosa dice il nuovo decreto

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto sul Green Pass, che diventerà obbligatorio dal 15 Ottobre per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato. Ma cosa dice il nuovo decreto? Vediamolo insieme.

Nel decreto, che è arrivato ieri in Consiglio dei Ministri, si legge che il Green Pass sarà obbligatorio per accedere al posto di lavoro: per coloro che non ne sono provvisti scattano varie sanzioni, inclusa la sospensione dal lavoro e lo stop alla retribuzione per coloro che per cinque giorni consecutivi si presentano al lavoro senza Certificazione Verde. Interessante anche notare come il meccanismo messo su dal Governo non preveda il licenziamento del dipendenti.

Nella paragrafo relativo alle sanzioni per i lavoratori del settore pubblico leggiamo che "il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso", con retribuzione sospesa già dal primo giorno.

Per il privato, invece, il decreto prevede che coloro che "il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro".

Per le aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno in cui il lavoratore non presenta il Green Pass il datore di lavoro può anche predisporre la sospensione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione e per un periodo non superiore a dieci giorni o non oltre il 31 Dicembre 2021.

Tutti i dettagli sono presenti nel comunicato stampa diffuso dal Governo.