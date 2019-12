Chi non vorrebbe un abbonamento a Netflix come questo? Il test nei mercati selezionati

Netflix sta svolgendo diversi test nell'ultimo periodo. Ad esempio, recentemente l'azienda di Reed Hastings ha iniziato a rendere disponibile per alcuni utenti l'opzione legata alla riproduzione casuale. Ebbene, l'ultimo "esperimento" sembra essere un abbonamento a Netflix particolarmente vantaggioso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Authority e dall'account Twitter Tanmay Patel, alcuni utenti indiani sono stati selezionati per provare delle nuove opzioni di abbonamento. Queste ultime prevedono la possibilità di sottoscrivere Netflix per 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi con un risparmio pari fino al 50%. Vi ricordiamo che al momento in Italia è possibile attivare Netflix solamente con pagamento mensile.

Essenzialmente, l'azienda di Reed Hastings starebbe cercando di accaparrarsi per più tempo possibile i suoi clienti con degli sconti per gli abbonamenti con durata prolungata. Un po' come fa Sony con il PlayStation Plus, giusto per intenderci.

I prezzi per il mercato indiano sono pari a 4799 rupie (circa 61 euro al cambio attuale) per l'abbonamento annuale, 3359 rupie (circa 42 euro) per quello da 6 mesi e 1919 rupie (circa 25 euro) per la sottoscrizione da 3 mesi.

Netflix ha confermato l'esistenza di questo test ai microfoni di Android Authority. Questa tipologia di abbonamenti arriverà mai in Italia? Staremo a vedere, per il momento non ci sono informazioni in merito.