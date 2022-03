Chi ha il numero 44? Evitate di rispondere: ecco cosa sono le ping call

Dopo aver approfondito il fenomeno delle telefonate mute, torniamo a trattare la questione delle chiamate ben poco volute. In questo contesto, purtroppo si stanno facendo largo telefonate con prefisso "+44".

Gli utenti italiani stanno infatti ricevendo un buon numero di chiamate da questa tipologia di numeri. In questo contesto, se siete finiti in una situazione simile, probabilmente vi sarete chiesti la provenienza di queste telefonate. Ebbene, il prefisso "+44" appartiene al Regno Unito, quindi state ricevendo chiamate provenienti da lì. Tuttavia, a meno che non conosciate realmente qualcuno che abita in quelle zone (ma probabilmente in quel caso fareste bene a salvare il suo numero in rubrica), dovreste evitare di rispondere.

Il motivo? Purtroppo questa tipologia di numeri è spesso associata a truffe. Infatti, online non mancano segnalazioni di chiamate "sospette" legate al trading online e simili. Inoltre, in questi casi potrebbe anche trattarsi di ping call, mirate a svuotare il credito telefonico delle vittime. Bastano potenzialmente pochi istanti per trovarsi senza credito, quindi fate molta attenzione.

Tra l'altro, sembra che i malintenzionati stiano utilizzando parecchi numeri "+44" diversi, in quanto le telefonate spesso si ricevono un giorno da un numero e il successivo da un altro. Questo potrebbe tranquillamente essere un metodo usato da chi è dall'altra parte della cornetta per evitare segnalazioni di spam e simili (in quanto al giorno d'oggi anche le app "Telefono" preinstallate negli smartphone dispongono di un apposito filtro).

Per il resto, per cercare di bloccare queste telefonate, potreste voler consultare il nostro approfondimento sulle soluzioni per evitare di essere scocciati. Per intenderci, ci sono app che possono anche bloccare tutti i numeri fuorché quelli in rubrica (per quanto si tratti di una decisione "drastica").