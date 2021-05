Chi sarà il nuovo CEO di Amazon? Quando prenderà il posto di Jeff Bezos? Tutto ufficiale

Sono giornate di grandi annunci per Amazon. Infatti, in seguito all'acquisizione di MGM, sono stati svelati tutti i dettagli relativi al prossimo CEO di Amazon, che prenderà il posto di Jeff Bezos.

Ebbene, per chi non lo sapesse, è ufficiale ormai da tempo il fatto che a guidare il colosso di Seattle sarà Andy Jassy. Quest'ultimo è una figura di spicco di Amazon, che in molti descrivono come particolarmente vicina a Bezos. Infatti, sembra proprio che Jassy abbia partecipato un po' a tutte le riunioni interne più importanti, nonché che si tratti di una persona che per certi versi svolge da tempo il ruolo di "stretto confidente" del CEO uscente.

Pensate che Jassy lavora per Amazon dal 1997, ovvero da circa 24 anni, nonché che si tratta dell'uomo che ha di fatto creato "dal nulla" la divisione AWS (Amazon Web Services). Insomma, non è un caso che rappresenti uno dei dirigenti più pagati di Amazon. Si fa inoltre riferimento a una persona che a quanto pare in passato è stata "contesa" con altre società di elevato calibro (si vocifera di una proposta ricevuta da Microsoft) e che ha sempre dimostrato fedeltà al colosso di Seattle.

Insomma, Amazon non ha di certo scelto un uomo qualunque per sostituire Bezos. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da The Verge, nelle ultime ore è stato ufficializzato quando Jassy diventerà CEO. La giornata da segnare sul calendario è quella del 5 luglio 2021, che rappresenterà tra l'altro il 27esimo compleanno dell'azienda (Amazon è stata fondata il 5 luglio 1994).

Ricordiamo che Bezos ha annunciato le sue dimissioni a febbraio 2021. L'attuale CEO di Amazon manterrà in ogni caso un ruolo importante, dato che sarà il presidente esecutivo del consiglio di amministrazione.