Chi ha obbligo POS? La lista delle attività che rientrano nella novità di oggi

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, da oggi è obbligatorio il POS per i negozianti, altrimenti scatterà una doppia sanzione per i commercianti che lo rifiutano. Ma chi è obbligato a dotarsi del sistema di pagamento elettronico? Facciamo il punto.

Nella fattispecie, la normativa prevede l’obbligo per:

Artigiani

Avvocati

Notai

Ingegneri

Commercialisti

Studi medici

Geometri

Ristoranti

Baristi

Commercianti

Attività ricettive

Tabaccai

Attività itineranti come i venditori ambulanti

Nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si legge che sono escluse le sanzioni “nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”: se ad esempio la connessione ad internet non funziona o se la cassa dovesse avere qualche malfunzionamento, non si potrà procedere con la doppia sanzione. Escluse dall’obbligo anche le transazioni tra due o più imprese commerciali.

In caso di mancata accettazione del POS, si applicherà la doppia sanzione: ai 30 Euro fissi si aggiunge un extra pari al 4% della transazione rifiutata.

Su queste pagine qualche ora fa abbiamo anche parlato delle soluzioni più convenienti per dotarsi del POS, indicando anche quelle a canone zero e costi extra zero. Alcune associazioni dei consumatori però si sono soffermati su un aspetto fondamentale: la presenza di commissioni troppo elevate sul transato, e per tale ragione hanno chiesto un intervento al Governo.

La scelta di rendere obbligatorio il POS rientra negli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea per l'erogazione dei fondi del PNRR.