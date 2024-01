Chi è Padre Benanti e perché è stato scelto come Presidente della Commissione IA

No, Giuliano Amato non fa più parte della Commissione Algoritmi. A sostituire l'85enne in qualità di Presidente della Commissione IA per l'informazione c'è ora Padre Benanti, il consigliere di Papa Francesco, che rappresenta dunque la figura che si occuperà di ragionare sul futuro dell'intelligenza artificiale in questo campo.

Come ben potete immaginare, la nomina di Benanti non è passata di certo inosservata. Tuttavia, visto che si è fatto riferimento a una scelta basata sulle competenze, vale la pena ripercorrere quanto fatto da quest'ultimo prima di entrare a far parte della Commissione IA per l'informazione. Innanzitutto, si fa riferimento a un Professore della Pontificia Università Gregoriana, che rappresenta anche l'unico italiano membro del Comitato sull'Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite.

È stato il Segretario Generale dell'ONU António Guterres a selezionarlo come membro del New Artificial Intelligence Advisory Board, che rappresenta un gruppo composto da 39 esperti internazionali impegnato nell'ambito della regolamentazione dell'IA. Padre Benanti è inoltre il consigliere di Papa Francesco sui temi dell'intelligenza artificiale e dell'etica applicata alla tecnologia.

Al netto del ruolo svolto come consulente per la blockchain per il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2018, si fa notare una recente partecipazione, a fine 2023, a una conferenza TEDx di Treviso. Nell'ambito di quest'ultima, Benanti ha messo al centro della discussione il fatto che "la macchina è al servizio dell'uomo e non viceversa".