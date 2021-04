Chi fu il padre dell'evoluzionismo? Darwin o Wallace?

Il 26 aprile di 173 anni fa, mentre Darwin effettuava le sue ricerche sulla HMS Beagle tra Sud America e Nuova Zelanda, il (meno) noto biologo e naturalista Alfred Wallace intraprese un viaggio esplorativo in Brasile, precisamente in Amazzonia, insieme al suo collega Bates, per effettuare ampi studi e valutazioni naturalistiche e biogeografiche.

Tali ricerche, qualche anno dopo, portarono Wallace ad accorgersi che la selezione naturale poteva essere il meccanismo responsabile dell'evoluzione e quindi della modificazione degli organismi viventi e della comparsa di nuove specie.

Queste sue ipotesi vennero esposte nell'articolo On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type, furono quindi inviate anche allo stesso Darwin per avere un confronto ed un giudizio professionale col collega, che rimase assolutamente colpito da come l'ipotesi di Wallace e la propria teoria fossero equivalenti e portassero alla stessa conclusione.

Per questo motivo, in seguito alla presentazione pubblica dell'articolo scritto in collaborazione tra Darwin e Wallace, il mondo scientifico si trovò di fronte all'ufficialità della teoria della selezione naturale. L'anno successivo, fu proprio grazie all'articolo di Wallace, se Darwin si convinse a pubblicare un'ampia sintesi del proprio lavoro decennale, pubblicando la sua opera cardine L'origine della Specie.

Anche se il merito di tali scoperte venne quasi completamente legato alla figura di Darwin, Wallace non ne fu mai contrariato o amareggiato, anzi continuò ad avere un ottimo rapporto professionale col collega, di cui continuava ad avere una grandissima stima.

In seguito a Wallace venne comunque riconosciuto un ruolo fondamentale per il lavoro svolto e gli studi sperimentali nel suo campo attribuendogli la paternità della biogeografia.