Chi paga veramente il 'conto' della crisi climatica? I ricchi!

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Joule conclude dicendo che i super ricchi subiscono il conto più amaro della crisi climatica. Te lo saresti mai aspettato?

A patto che tu non sia un multi-possidente, puoi rilassarti, perché sembrerebbe che la transizione verso l’energia rinnovabile avrà un impatto economico minimo sulla maggior parte della popolazione! Gli economisti dell’Università Sciences Po di Parigi e dell’Università del Massachusetts Amherst suppongono che le perdite più consistenti si registreranno tra i cittadini più ricchi dei paesi ad alto reddito.

Certamente, la scoperta è stata accolta come una novità, come nuova luce sulle conseguenze della transizione, perché prima di questo studio se ne parlava veramente poco nei dibattiti pubblici.

Ora siamo consapevoli che Stati Uniti, Regno Unito ed altri paesi europei condivideranno lo stesso destino: circa due terzi delle perdite finanziarie colpiranno il 10% più ricco della popolazione. E per i super-ricchi (l’1% più ricco) questo andrà ad inficiare per meno dell’1% sulla loro ricchezza netta… davvero una goccia, nel loro oceano patrimoniale!

La parte più povera dei cittadini, invece, subirà solo il 3,5% delle perdite finanziarie. Niente di irrecuperabile, soprattutto nel momento in cui gli economisti si stanno adoperando per garantire che nessuno sia lasciato indietro, ad esempio attraverso le tasse sulle emissioni di carbonio.

L’ONU promette che una transizione alle energie rinnovabili ci farà risparmiare in maniera sensibile. Cifre come 3,3 trilioni di sterline all’anno entro il 2030. Dunque, non solo salveremo il pianeta, ma anche il portafoglio! In una prospettiva di vantaggi a lungo termine, non ci resta che dare il benvenuto ad un futuro più verde e sostenibile.