Chi pagherà la tariffa PayPal da 10 Euro per i conti inattivi? Facciamo chiarezza

Come abbiamo avuto modo di raccontare qualche ora fa, PayPal ha introdotto una nuova tariffa per i conti inattivi. Sul web si sta a lungo parlando di questa novità, ma facciamo chiarezza.

L'annuncio, come dicevamo qualche ora fa, è arrivato attraverso una mail ricevuta dagli utenti in cui PayPal evidenziava l'arrivo di una serie di modifiche alle condizioni d'uso.

In uno stralcio, la compagnia evidenzia che se il conto PayPal resta inattivo per almeno dodici mesi consecutivi, "potremmo addebitare all’utente una tariffa annuale di servizio per inattività".

Ma cosa si intende per "inattivo"? Anche a riguardo, PayPal è molto chiara e fornisce una definizione piuttosto esplicativa: "inattivo significa che l’utente non ha effettuato l’accesso al proprio conto PayPal o che non ha altrimenti usato il proprio conto per inviare, ricevere o trasferire denaro".

La tariffa sarà imposta ai venditori ad Ottobre 2022, mentre per i conti degli utenti classici scatterà ad Ottobre 2023.

Tra le altre novità delle condizioni d'uso ne figura una riguardante gli NFT: PayPal spiega che "modificherà il proprio programma Protezione vendite in modo da ampliare l’elenco degli articoli non idonei, che ora includerà taluni token non fungibili (NFT) associati a transazioni il cui importo sia superiore a 10.000 USD". Le nuove condizioni entreranno in vigore il 6 Maggio 2022.