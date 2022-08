Chi era Paul Tibbets, l'uomo che ha lanciato la bomba atomica su Hiroshima?

Per l’opinione pubblica, non per la storia, è facile definire chi sono i buoni e i cattivi in un conflitto di qualche centinaio di anni fa. Ci sono guerre, però, che mettono a dura prova anche l’idea generale del volgo, per motivi molteplici, primo fra tutti la breve distanza temporale che separa noi moderni da quegli eventi.

A rientrare nella seconda eventualità è senza ombra di dubbio la Seconda guerra mondiale: un conflitto troppo “fresco” per sentirci emancipati da quella realtà. Potremmo dire, senza troppi sensi di colpa, che stiamo ancora pagando le conseguenze di quel fatidico 1939. Ogni nazione ha dei “giocatori chiave”, inclassificabili in precisi regimi etici e morali, che hanno segnato, per un qualsivoglia motivo, la nostra storia.

Però oggi non vogliamo parlare degli altisonanti Churchill, Hitler, Roosevelt, Mussolini, Eisenhower o Hirohito, bensì di coloro che hanno fatto da “ombra” a questi colossi. Come Paul Tibbets, ad esempio, che sganciò la prima bomba nucleare per conto del presidente Truman!

Paul Tibbets iniziò la sua carriera militare arruolandosi nell'US Army Air Corps, il precursore dell'Air Force. The New Yorker afferma che Tibbets entrò in servizio nel 1938, proprio mentre cominciavano a sorgere i primi problemi in Europa. Nel corso dei suoi tre anni di addestramento, imparerà, come ovvio che sia, a pilotare gli aerei militari. Alla fine di quel periodo, fu promosso al grado di capitano. Nel 1942, Tibbets si ritrovò a pilotare bombardieri su diverse zone, come la Francia, occupata dai nazisti, oppure sull’Africa, per un totale di 25 missioni.

Tibbets si era rapidamente guadagnato la reputazione di essere uno dei migliori piloti dell'esercito degli Stati Uniti, al punto che sarà richiamato in patria appositamente per collaudare i nuovi B-29, ma l’incarico speciale non si limitava solo a questo... Nel 1944, Tibbets ricevette i dettagli sul Progetto Manhattan e sulla sua missione di “consegna di armi nucleari”. Per l’occasione, gli furono anche assegnati sotto il suo comando quasi 2.000 uomini: pochi di loro saranno a conoscenza della finalità dell’operazione.

La bomba, soprannominata "Little Boy", è stata sganciata dall'aereo di Tibbets – l'Enola Gay, dal nome della madre di Tibbets – il 6 agosto 1945, su Hiroshima. Tre giorni dopo, un secondo ordigno più potente sarà lanciato su Nagasaki, questa volta non dall’ufficiale americano in questione, bensì da Charles Sweeney.